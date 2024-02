Cinquanta km per un esame medico ma alla clinica non risulta la (regolare) prenotazione: “Spiacenti, torni a casa”

Salice Terme (Pavia) – Si è presentato a Villa Esperia, una casa di cura convenzionata di Salice Terme, in provincia di Pavia, per sottoporsi ad un'ecocardiografia colordoppler: un esame che gli aveva suggerito il suo medico di base, e che Luciano Ambrogio Bargiggia, 73 anni, residente alla frazione Torradello di Battuda, aveva prenotato tramite il portale di Regione Lombardia. Una volta arrivato alla clinica, si è sentito dire che non poteva fare la visita, in quanto non risultava la sua prenotazione. A quel punto il pensionato ha chiamato i carabinieri. Chiarito il problema, alla fine è riuscito a effettuare l'esame. A raccontare il fatto è oggi il quotidiano «La Provincia pavese». «Ho ricevuto sul telefonino il messaggio che confermava la prenotazione - spiega il 73enne -. Con tutta la strada che ho fatto (abita a 55 chilometri da Salice Terme) mi hanno detto che la mia visita non risultava prenotata. Sarei dovuto tornare a casa senza fare l'esame: ho lavorato per anni contribuendo con le mie tasse al sostegno del sistema sanitario, mi sono sentito preso in giro». «Lavoriamo per accogliere i malati e non per mandarli via - la replica Adele Andriulo, direttrice sanitaria di Villa Esperia -. Si è trattato di un errore del portale di prenotazione regionale».