Rumori e vandalismi notturni. Il sindaco chiude il centro

Un provvedimento drastico finalizzato a contrastare la "malamovida", in modo particolare gli schiamazzi e i vandalismi che si sono registrati nell’ultimo periodo. È la risposta che il sindaco di Cilavegna Manuel Maggio ha voluto dare ai suoi concittadini esasperati da una situazione difficile da gestire. Così ha firmato una ordinanza con la quale dispone il divieto di accesso sia ai pedoni che ai veicoli in piazza Liberali e in largo Vittorio Veneto, con la sola esclusione dei residenti e coloro che devono accedere al parcheggio, dalle 22.30 alle 6 del mattino. Il provvedimento, si legge nel documento, è stato assunto a seguito "delle continue lamentele dei residenti e alle relative situazioni di disagio che derivano dalla presenza, nelle ore serali e notturni, di gruppi di giovani che recano disturbo al risposo e alla tranquillità dei residenti". I trasgressori andranno incontro a sanzioni comprese tra i 50 ed i 100 euro. In quella zona gruppi di ragazzi stazionano sui gradini di ingresso dei condomini e anche sul sagrato della chiesa parrocchiale in passato oggetto di atti vandalismo

Umberto Zanichelli