Rovinosa caduta nel circuito: grave sedicenne

Ha perso il controllo della sua moto al momento di toccare il suolo dopo un salto ed è finito a terra battendo la testa. Un motociclista sedicenne residente in Germania, è rimasto ferito in modo serio nel pomeriggio di martedì sulla pista Go Pro del circuito di Ottobiano. Nell’incidente non sono stati coinvolti altri motociclisti. Il giovanissimo centuaro era sceso in pista poco prima per la sessione di prove libere non competitive. In considerazione del fatto che nella caduta ha riportato un sospetto trauma cranico, il personale medico del 118 intervenuto sul posto con una ambulanza della Croce d’Oro di Sannazzaro, ha richiesto l’intervento dell’elisoccorso di Milano che ha provveduto a trasferire il ragazzo al policlinico San Matteo di Pavia dove è giunto in codice rosso. Le sue condizioni sono state giudicate particolarmente preoccupanti e i medici che lo hanno in cura di sono riservati la prognosi perché non sarebbe scongiurato il pericolo di vita. Sul posto, per effettuare tutti i rilievi del caso, è intervenuta una pattuglia dei carabinieri di San Giorgio.

U.Z.