Robbio, sale sul bus sostitutivo del treno con la bici: l'autista chiama i carabinieri

di Stefano Zanette (x web) Robbio (Pavia), 14 novembre 2023 - E' salito sul pullman con la sua bicicletta, ne è nata una discussione con l'autista che ha chiamato i carabinieri. Il protagonista, un ragazzo di 23 anni di Robbio, rischia ora una denuncia penale, per l'ipotesi di reato di interruzione di pubblico servizio. E' successo nella prima mattina di oggi, martedì 14 novembre, alla fermata del bus in via Amedeo d'Aosta a Robbio. Erano circa le 6 quando alla fermata è arrivato il bus sostitutivo di Trenord per la linea Pavia-Mortara-Vercelli. Il giovane, come evidentemente è abituato a fare sul treno, voleva salire anche sul pullman con la sua bici. E quando l'autista lo ha visto ha provato a fermarlo, facendogli presente che non poteva portare a bordo anche la bicicletta. Il 23enne non ne ha voluto sapere, è salito ugualmente sul bus con la bici e ne è nata un'accesa discussione con l'autista, che non riuscendo a far valere le proprie ragioni con l'ostinato passeggero s'è visto costretto a chiamare sul posto i carabinieri. Per fortuna la situazione non è degenerata in minacce o aggressione fisica e quando sono arrivati i militari, della locale Stazione, hanno convinto il 23enne a portare giù dal pullman la bicicletta. Il bus sostitutivo ha potuto quindi riprendere la corsa, ma nel frattempo ha accumulato un ritardo di oltre un quarto d'ora, motivo per il quale la posizione del 23enne è ora al vaglio per l'eventuale contestazione penale.