Rivanazzano Terme, casa a soqquadro per pochi contanti e due catenine d'oro

Rivanazzano Terme (Pavia), 24 marzo 2024 - Bottino magro per i ladri, ma danni e disagio per le vittime. I malviventi entrati in azione nel pomeriggio di ieri, sabato 23 marzo, in via IV novembre a Rivanazzano Terme, hanno trovato in casa e rubato solo circa 200 euro in contanti e un paio di catenine d'oro, dal valore affettivo certo maggiore di quello economico.

Ma per introdursi nell'abitazione, una casa indipendente, hanno forzato la porta dell'ingresso principale, trovata danneggiata dai proprietari al loro rientro, verso le 16, dopo un'assenza di poche ore, da mezzogiorno circa. Sul posto sono stati chiamati i carabinieri, intervenuti per il sopralluogo e l'avvio delle indagini sul furto.

Era andata ancora peggio ai ladri lo scorso venerdì 1 dicembre, sempre a Rivanazzano ma in via Bischizio, dove erano entrati in casa forzando una finestra e messo tutto a soqquadro, ma senza trovare nulla di valore da rubare, con il furto rimasto così solo tentato e scoperto dai padroni di casa al rientro dopo solo un paio d'ore di assenza, tra le 17 e le 19, poi denunciato ai carabinieri della Compagnia di Voghera.

E poco meno di un mese prima, alle 4 di notte dell'11 novembre scorso, ancora a Rivanazzano Terme, in via San Francesco, un altro furto in abitazione era rimasto tentato, in quel caso perché appena forzata la finestra era scattata la sirena del sistema d'allarme e i ladri erano fuggiti a mani vuote.