Ritrovato il cane dello chef : "Grazie a tutti"

CREMA (Cremona)

"Ho ritrovato Gordon". L’annuncio, di ieri mattina, è dello chef Michele Denti che da martedì stava cercando il suo cane, misteriosamente scomparso da casa lunedì notte. Il quattrozampe era in un cortile chiuso di un ufficio. Quando ieri mattina gli impiegati sono tornati al lavoro dopo il giorno di festa, hanno visto il cane e avvisato Denti che è corso a riprenderlo. "Penso che Gordon sia uscito dalla porta finestra del mio appartamento, che sta al secondo piano e che passando attraverso i tetti sia finito in questo cortile chiuso. Poi il primo novembre non c’era nessuno per il giorno di festa e il cane non è stato notato. "Ringrazio tutti per la collaborazione – aggiunge –. Sono felice di aver ritrovato il mio Gordon, che adesso si sta riprendendo dallo spavento". Michele Denti, chef cremasco, aveva offerto 2mila euro di ricompensa a chi gli avesse riportato il suo cane, che si credeva essere stato portato via da qualcuno.P.G.R.