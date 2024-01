Ristrutturazione del teatro. I lavori finiranno entro aprile

L’inizio di aprile dovrebbe essere il periodo nel quale, finalmente, i vigevanesi potranno ritrovare il teatro Cagnoni completamente ristrutturato. Il 5 di quel mese è stata già fissato lo spettacolo d’apertura di “150 Cagnoni Festival“, la mini-rassegna che festeggerà l’evento, salvando anche se in modo parziale la stagione. Il ritardo nella consegna dei lavori di manutenzione straordinaria dello storico immobile è legata alla ditta che ne aveva ottenuto l’assegnazione, il cui contratto era stato poi risolto, che non ha rispettato la scadenza inizialmente indicata nel mese di gennaio. Questo fatto, oltre a costringere l’amministrazione comunale a riassegnare l’opera, ha fatto slittare in avanti di almeno tre mesi la riapertura. Per gli abbonati e per tutti i cittadini i 150 anni del “Cagnoni“ saranno celebrati con una mini-rassegna che sarà aperta da Luca Bizzarri con lo spettacolo “Non hanno un amico“; l’8 aprile sarà la volta del “Cyrano“ di Arturo Cirillo, l’11 aprile il Teatro dell’Opera di Avignone metterà in scena “Uccello di fuoco“ e “Bolero“; il giorno dopo il Teatro Lac di Lugano proporrà la commedia shakespeariana “La dodicesima notte“. Martedì 16 aprile sarà la volta del jazz con il quartetto di Paolo Fresu mentre il 18 aprile Andrea Bosca proporrà la “Luna e i falò“ tratto dal romanzo di Cesare Pavese. Il 19 aprile sarà la volta di Geppy Cucciari con “Perfetta“ e la conclusione sarà affidata, l’8 maggio, ad Umberto Orsini con “Le memorie di Ivan Karamazov“. Previsti anche due concerti di musica classica ancora da collocare in calendario. U.Z.