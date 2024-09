Rissa in stazione. Ferito con cocci di bottiglia

BRESSANA BOTTARONE (Pavia)

Una rissa tra cinque o sei persone. Ma all’arrivo dei soccorsi sanitari e dei carabinieri era rimasto sul posto solo un uomo, ferito probabilmente con un coccio di bottiglia. È successo nelle vicinanze della stazione ferroviaria di Bressana Bottarone, verso le 23.30 di mercoledì. Per la gravità della situazione riferita, con la rissa tra più persone e un ferito sanguinante a terra, sul posto è stata inviata l’ambulanza in codice rosso. Le condizioni del 28enne sono per fortuna risultate meno gravi di quanto si era temuto inizialmente, anche se il ferito è comunque stato trasportato in codice giallo, non in pericolo di vita, al Pronto soccorso del Policlinico San Matteo di Pavia. L’uomo ha riportato ferite da taglio, ma in base ai primi riscontri non sarebbe stato accoltellato, bensì colpito con cocci di bottiglia, che seppure taglienti non gli hanno provocato tagli profondi come avrebbe potuto fare la lama di un coltello. La dinamica dell’accaduto è ancora al vaglio dei carabinieri, intervenuti con militari della Compagnia di Stradella. Dai primi riscontri, anche se accertamenti sono ancora in corso, la rissa sarebbe scoppiata tra più persone che si trovavano nella zona della stazione ferroviaria di Bressana in condizioni di alterazione provocata con tutta probabilità dall’abuso di alcol. E proprio una bottiglia di alcolici sarebbe stata usata impropriamente come arma bianca per colpire il 28enne, nordafricano, risultato anche lui in evidente stato di ebbrezza alcolica oltre che ferito. Gli altri coinvolti nella rissa hanno però avuto la lucidità di allontanarsi dal posto prima che arrivassero i soccorsi e le forze dell’ordine. Ora i carabinieri stanno cercando elementi per rintracciarli e chiarire le responsabilità.

S.Z.