Rissa in centro tra stranieri. Feriti col coltello

Botte davanti a un locale etnico nel pieno centro di Robbio, tra via Roma e piazza della Libertà. È accaduto mercoledì attorno alle 22 quando due gruppi di marocchini sono venuti alle mani. Non si conosce ancora il motivo della lite, al termine della quale due feriti di 24 e 29 anni sono finiti all’ospedale con tagli e lesioni. "Ferite d’arma bianca" secondo la richiesta di intervento al 118. Sul posto l’ambulanza della Croce Azzurra di Robbio che ha soccorso i due stranieri, medicati e poi portati al Pronto soccorso di Vigevano dove sono arrivati in codice verde perché le loro condizioni non sono gravi. I carabinieri di Robbio stanno identificando i partecipanti alle botte. Sembra siano cinque o sei le persone per le quali si potrebbe configurare il reato di rissa.

M.M.