Pavia, dopo tre anni ripulito il cortile di un palazzo del Crosione. Il sindaco Lissia: “Diamo un segnale di attenzione”

Pavia, 24 agosto 2024 – La carcassa di un’auto ferma da anni nei cortili dei palazzi comunali che si trovano al Crosione, ora è sparita. Dieci giorni dopo il sopralluogo compiuto dal sindaco Michele Lissia – eletto lo scorso giugno – accompagnato dall’assessore alla Polizia locale, Rodolfo Faldini, insieme al consigliere comunale di Azione, Tommaso Bernini e Marco Galandra, un altro esponente di Azione, il cortile è stato ripulito.

L’auto che toglieva un parcheggio e rappresentava un pericolo per i residenti è stata portata via e sono stati rimossi anche i vecchi mobili che si trovavano sotto gli alberi e che una banda di giovani utilizzava per trascorrere le loro serate lasciando sporcizia ovunque.

Una situazione nota in Comune. Tre anni fa, infatti, quando l’attuale primo cittadino sedeva sui banchi dell’opposizione in Consiglio comunale, aveva presentato una istant question nella quale chiedeva se gli amministratori fossero a conoscenza di quello che succedeva in uno stabile di loro proprietà e se intendessero intervenire. Era il 7 gennaio 2021. Da quel momento nulla è cambiato e i residenti, che avevano segnalato a Lissia con tanto di documentazione fotografica, i problemi che vivevano, erano avevano anche paura ad uscire di casa perché si sentivano ostaggi dei ragazzi che bevevano e facevano baccano fino alle 4 e usavano le cantine come rifugio.

“Per tre anni non è stato fatto niente – ha detto il sindaco – ora cominciamo dando un segnale di attenzione”.