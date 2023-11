Rimprovera un giovane sul monopattino. Viene colpito al volto

Non ha ancora un nome il giovane che, lunedì pomeriggio a Vigevano, ha aggredito un uomo di 62 anni che gli aveva fatto notare come non sia consentito utilizzare il monopattino sotto ai portici di piazza Ducale. In tutta risposta ha ricevuto un colpo violento al volto. Il malcapitato è stato soccorso da alcuni passanti che hanno dato l’allarme e successivamente accompagnato al Pronto soccorso dell’ospedale cittadino per accertamenti. Dell’accaduto si stanno occupando gli agenti della polizia locale che sono al lavoro per riuscire a dare un nome ed un volto all’aggressore che, ovviamente, nel frattempo si è allontanato a tutta velocità. Oltre alle immagini delle telecamere della zona gli investigatori hanno raccolto le deposizioni di diverse persone che hanno assistito all’episodio. Umberto Zanichelli