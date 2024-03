Rifondazione fa da sé e candida . Cattaneo

Non è entrata nel campo largo di centrosinistra, Rifondazione Comunista alle prossime Amministrative correrà da sola e presenterà un proprio candidato, Paolo Walter Cattaneo (nella foto). Ricercatore all’Istituto nazionale di fisica nucleare, 60 anni, Cattaneo è anche segretario cittadino di Rc, molto attento alla politica locale che ha sempre seguito pur non essendo consigliere comunale. "Negli ultimi anni – ha detto Cattaneo che si era già presentato nel 2019, quando vinse Fabrizio Fracassi – le quattro consigliature che hanno governato la città non sono state confermate e ritengo che accadrà anche stavolta. Tutte si sono concluse con difficoltà, qualcuna è caduta prima della scadenza naturale. Governare Pavia è difficile, forse è più facile assemblare una coalizione per vincere. Ora l’attuale Amministrazione è talmente paralizzata da non essere stata neppure in grado di presentare un candidato".

Dodici i punti del programma che vanno dal no alla variante al Pgt fino alle presenze fasciste in città. "Siamo contrari al Pgt perché è al servizio della rendita immobiliare. Non è finalizzato ai bisogni della cittadinanza bensì a costruire a prescindere, per un mero meccanismo speculativo". Di fronte al documento che "l’Amministrazione vuole approvare a tutti i costi", Cattaneo ha sottolineato come abbia monopolizzato l’attenzione e messo in secondo piano questioni ugualmente importanti come mobilità, sicurezza e sport.

"Gli impianti sportivi a Pavia hanno bisogno di interventi – ha aggiunto il candidato sindaco – Il caso più spinoso riguarda la piscina coperta di via Folperti. Era in condizioni precarie da molti anni, diverse Amministrazioni non sono intervenute così Pavia è l’unico capoluogo del centronord a non avere una vasca pubblica".

M.M.