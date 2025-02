Riapre l’ufficio postale. Attivati servizi dell’Inps

Sono stati necessari tredici mesi di attesa, ma da ieri mattina l’ufficio postale di Cassolnovo ha finalmente riaperto i battenti. Sino all’ultimo momento, come già avvenuto in passato, si è temuto l’ennesimo rinvio, invece la scadenza è stata rispettata e i residenti hanno potuto tirare un sospiro di sollievo. L’ufficio sarà aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 23.45 e il sabato fino alle 12.45. I lavori di ristrutturazione degli spazi di via Cattaneo hanno consentito di rinnovare la pavimentazione, effettuare la nuova tinteggiatura e la posa dei nuovi arredi. L’ufficio offrirà anche nuovi servizi erogati dall’Inps.

La lunga chiusura è stata legata al furto dello sportello elettronico avvenuto a gennaio dello scorso anno e che aveva determinato alla struttura danni di così elevata gravità da consigliare di avviare contestualmente i previsti interventi di ristrutturazione che sono però duranti molto più del previsto.

