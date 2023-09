Riapre il parco devastato dalla tempesta di fine agosto Il sindaco: "Grazie a tutti i volontari che ci hanno aiutato"

Il parco dei Tre Laghi di Gravellona Lomellina, il “polmone verde“ interno ad un centro abitato più grande della Lomellina, riaprirà i cancelli oggi. Almeno parzialmente. L’area è stata pesantemente danneggiata dall’ondata di maltempo dello scorso 26 agosto con almeno un centinaio di alberi abbattuti. Il sindaco Luciano Garza ha fatto sapere che sarà fruibile l’area attorno al primo lago e parzialmente quella del secondo. "Dobbiamo un sentitissimo ringraziamento a tutti i volontari che in questi giorni hanno lavorato per il ripristino del parco – ha detto il primo cittadino – raccogliendo le ramaglie, rimuovendo gli alberi e le tegole cadute a terra". Per salutare la riapertura del parco il 1° ottobre è in programma un concerto d’arpa al tramonto con Vincenzo Zitello, uno dei più importanti suonatori d’arpa italiani. L’ingresso è fissato in 5 euro, i fondi raccolti andranno al parco.