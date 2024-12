Rette Rsa ai malati Alzheimer: "Gli ospiti non devono pagare"

La diagnosi era stata cruda: malattia di Alzheimer di grado severo che andava ad aggiungersi ad altre patologie che avevano richiesto prestazioni sanitarie e assistenziali. I familiari pagavano rette mensili salate e avevano deciso di citare in giudizio Rsa e Ats Pavia. Il tribunale, di fronte al ricorso presentato dai parenti, assistiti dai legali Codacons, ha accolto la domanda e ha dichiarato che nulla era dovuto, condannando la Rsa alla restituzione delle rette pagate. "Ottima sentenza che conferma la bontà della nostra battaglia - commenta l’avvocato Angelo Cardarella -. Come più volte chiarito dalla Suprema Corte, in relazione al caso di un paziente affetto da morbo di Alzheimer, le prestazioni socio assistenziali di rilievo sanitario vanno ricondotte a quelle a carico del sistema sanitario nazionale, essendo necessarie prestazioni a elevata integrazione".

Questo dopo una valutazione che tenga conto della patologia in atto, del suo stadio al momento del ricovero e della prevedibile evoluzione per la tutela del diritto alla salute. "Si tratta di prestazioni di natura sanitaria che non possono essere eseguite se non congiuntamente alle attività socio­assistenziali. Nessun contributo può essere a carico del paziente: il nostro associato non era tenuto a corrispondere la retta che doveva essere pagata dal Ssn. Il tribunale di Pavia lo ha confermato". M.M.