Retorbido, morta Erminia Rosa Cesari: è stata prefetto a Pavia e Sondrio

Retorbido (Pavia), 20 maggio 2023 - Aveva compiuto 70 anni lo scorso 29 dicembre. E' morta oggi, sabato 20 maggio, nella sua casa a Retorbido, Erminia Rosa Cesari, prefetto di Pavia dal 6 luglio 2015 (dopo il trasferimento a Rimini di Peg Strano Materia) al 28 luglio 2017 (data della nomina del successore Attilio Visconti).

Nata a Voghera (nel dicembre del 1952) e residente a Retorbido, proprio alla Prefettura di Pavia aveva iniziato la sua carriera nel 1982, come vice-consigliere di prefettura. Nel 1991 era poi stata assegnata, in qualità di capo di Gabinetto, prima alle Prefettura di Imperia (dal dicembre 1991 al febbraio 1996) e poi a Biella (dal marzo 1996 al maggio 1997) e a Lodi (dal giugno 1997 al dicembre 1999). Promossa dirigente superiore, era rimasta alla Prefettura di Lodi con l'incarico di vice-prefetto vicario, per 7 anni, e lo stesso incarico lo aveva poi ricoperto, per altri 2 anni, alla Prefettura di Taranto.

Nominata prefetto il 17 dicembre 2009, era stata assegnata al vertice della Prefettura di Sondrio, dal gennaio 2010 al novembre 2012. L'ultimo incarico, prima del trasferimento a Pavia, lo aveva svolto da prefetto della provincia di Forlì-Cesena, che aveva appunto lasciato nel 2015 per il suo ritorno da prefetto a palazzo Malaspina. La camera ardente è allestita nella stessa abitazione dove viveva a Retorbido e i funerali sono fissati per le 10.30 di lunedì 22 maggio nel Duomo di Voghera.