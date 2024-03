Reparto di Ostetricia. Sono sei i candidati per il ruolo di primario

Sono sei i candidati alla successione del dottor Giovanni Marchitelli nel ruolo di primario di Ostetricia a Vigevano (reparto che ha diretto dal 1° agosto 2021). Lunedì andrà in pensione. Due degli aspiranti lavorano al “Fornaroli“ di Magenta e sono i dottori Andrea Baglioni, 62 anni ed Elisabetta Venegoni, 59 anni. Ci sono poi i dottori Marco Crosa, 45 anni, oggi al “San Martino“ di Genova; Mauro Felline, 61 anni, in forza al “San Carlo“ di Milano; Fulvio Gariboldi, 52 anni, oggi al “San Matteo“ di Pavia e Giampiero Ricciardo, 68 anni, per 25 primario alla clinica “Beato Matteo“ di Vigevano. Candidati convocati il 14 marzo.