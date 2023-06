Record Mondiale, 1.051 Auto a Panda a Pandino 2023!

È record mondiale con 1.051 auto iscritte, Panda a Pandino 2023, il maxi raduno di Fiat Panda all’ombra del castello visconteo supera stesso e frantuma il primato del mondo di presenze che già gli apparteneva e che era stato stabilito dall’edizione dell’anno scorso con 939 auto. Ospite d’onore per questa sesta edizione la Panda 4x40°, una limited edition che la Fiat ha deciso di produrre in colorazione avorio in sole 1.983 unità per festeggiare i 40 anni dal lancio della Panda 4x4, modello leader nel proprio segmento. Una chicca che il pubblico ha visto domenica mattina in quella che rappresenta una vera e propria festa internazionale con la Panda unica protagonista.

P.G.R.