Reclutava e sfruttava manodopera in nero. La condanna a dieci mesi è definitiva

Mercoledì pomeriggio i carabinieri di Soresina hanno arrestato un 42anne raggiunto da una condanna definitiva per intermediazione illecita e sfruttamento di manodopera. I militari dell’Arma hanno bussato a casa attorno alle 16.30, informando l’uomo della sentenza a un anno, dieci mesi e 23 giorni, che dovrà scontare presso la propria abitazione. I fatti che hanno portato alla condanna risalgono al periodo tra aprile 2018 e novembre 2019 commessi in diverse località tra cui Albinea, Grumello Cremonese, Locate Varesino, Torre Boldone, Castelli Calepio e Soncino. Il 42enne aveva messo in piedi un sistema di reclutamento e sfruttamento di lavoratori irregolari approfittando delle condizioni di vulnerabilità sociale ed economica delle persone. P.G.R.