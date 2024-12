Razzie nei garage. Rubati monopattino e bicicletta elettrica

Ladri “green“, rubano monopattino e bici elettrica. Il duplice furto è stato messo a segno nella notte tra mercoledì e giovedì nei garage di un condominio in via Marconi a Vigevano. Nessuno dei condomini avrebbe sentito rumori o visto movimenti sospetti, solo il giorno successivo i derubati hanno scoperto la doppia incursione notturna e chiamato i carabinieri per denunciare l’accaduto. In rapida successione, gli ignoti malviventi hanno infatti forzato e aperto le saracinesche di due garage, rubando in uno una bicicletta elettrica e nell’altro un monopattino, mezzi di mobilità green sempre più diffusi sulle strade ed evidentemente altrettanto richiesti e dunque facilmente smerciabili sul mercato illecito. Per un valore del bottino che non è stato quantificato con precisione ma che sarebbe di un certo rilievo, considerando il costo di tali mezzi elettrici. S.Z.