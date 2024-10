Pavia, scarrellava la pistola per far paura ai cassieri: arrestato rapinatore

Pavia, 17 ottobre 2024 – Secondo le accuse in due casi avrebbe scarrellato la pistola davanti ai cassieri per farsi consegnare l’incasso. Per questo un 46enne di Carpiano, in provincia di Milano, è stato arrestato nel pomeriggio di ieri dai carabinieri e trasferito alla casa circondariale di Torre del Gallo a Pavia.

L’uomo, a seguito di una minuziosa attività d’indagine dei carabinieri di Landriano diretta dalla procura della Repubblica di Pavia, è stato individuato quale responsabile di due rapine commesse ai danni di altrettante attività commerciali nei comuni di Landriano e Torrevecchia Pia.

Il primo colpo risale al 27 agosto al Tigotà di Landriano e la seconda è avvenuta il 13 settembre al Carrefour di Torrevecchia Pia. In entrambi i casi un uomo armato si è avvicinato ai cassieri e ha puntato la pistola dimostrando che era carica per farsi consegnare l’incasso. Piuttosto contenuto il bottino: 3.500 euro complessivi. E, dopo aver ottenuto quello voleva, il rapinatore è fuggito in sella a una potente motocicletta, risultata rubata.