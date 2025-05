Rapinano sala scommesse. Bottino da settecento euro

SAN MARTINO SICCOMARIO (Pavia)Armati di pistola hanno assaltato una sala scommesse e sono scappati con l’incasso. Due malviventi forse hanno atteso che nella notte tra domenica e lunedì non ci fosse più nessun cliente nella Easy Bet di via Piemonte 3, poi sono entrati in azione. Si sono calati sul viso un passamontagna, uno ha afferrato la pistola e poi sono entrati nella sala giochi. Era circa l’1, quando l’esercente si è trovato davanti i due rapinatori. Uno gli ha puntato la pistola e ha intimato di consegnare tutto il denaro. Senza batter ciglio, sconvolto, l’esercente ha aperto il cassetto e ha messo nelle mani del malvivente l’intero incasso della giornata, circa 700 euro. Una volta ottenuto quello che volevano, i due sono scappati. Da via Piemonte non è difficile raggiungere la tangenziale e quindi allontanarsi da San Martino imboccando l’autostrada Milano-Genova facendo perdere le proprie tracce. Di conseguenza, quando i carabinieri della stazione di San Martino Siccomario sono arrivati sul posto, i rapinatori ormai erano già lontani. D’altra parte l’azione criminale è stata molto veloce, quasi fulminea. La sala giochi Easy Bet è protetta da telecamere di sorveglianza. I due malviventi incappucciati sono stati ripresi e gli inquirenti hanno visionato le immagini. Ora si dovrà appurare se sarà possibile risalire alla loro identità. M.M.