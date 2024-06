Rapina nella sala slot. Entrano incappucciati con mazze e piede di porco

Un’altra rapina a una sala slot. Dopo due mesi di calma apparente, è tornata forse a colpire nel Pavese la stessa banda che nei mesi scorsi, tra la fine di febbraio e la metà di aprile, potrebbe aver già messo a segno altre due rapine e due furti, sia in Oltrepò che in Lomellina, differenziando i colpi a seconda degli orari di apertura degli obiettivi. Era passata da circa mezzora la mezzanotte, nella notte tra lunedì e ieri, quando quattro malviventi sono entrati in azione in via Giulio Natta, nella zona industriale all’ingresso di Belgioioso arrivando da Pavia sulla ex Statale 234. Sono entrati alla “Las Vegas 168 Slot&Vlt“, aperta fino alle 2 di notte.

Brandendo spranghe, mazze chiodate e un piede di porco, hanno minacciato il titolare, di nazionalità cinese, e gli hanno portato via circa 4mila euro in contanti. La vittima non ha potuto neppure tentare di reagire, sia per la superiorità numerica dei rapinatori che per le minacce di essere colpito a sprangate. Tutto è stato ripreso dalle telecamere dell’impianto di videosorveglianza, con le immagini ora al vaglio dei carabinieri. Ma i quattro uomini, proprio come nei precedenti colpi, risultano irriconoscibili, con i volti coperti da cappucci. E indossavano anche guanti, per non lasciare impronte o altre tracce. Preso il bottino dell’incasso, sono subito fuggiti, uscendo di corsa e andando verso un mezzo lasciato appena fuori dalla portata delle telecamere. Nella concitazione della fuga, uno dei rapinatori è caduto a terra, ma si è subito rialzato e ha poi raggiunto i complici per la fuga. "Si è ferito a un braccio" riferisce un aiutante del titolare, che non parlando bene l’italiano si è dovuto far aiutare per raccontare i dettagli della rapina. Sull’episodio indagano i carabinieri della Compagnia di Pavia, intervenuti sul posto con una pattuglia della Stazione di Belgioioso. Una rapina che presenta non poche analogie con altre due precedenti, sempre ai danni di sale slot, l’ultima nella notte tra venerdì 12 e sabato 13 aprile in località Tornello di Mezzanino lungo la Statale 617 Bronese, la prima tra venerdì 29 e sabato 30 marzo a Parona in via Case Sparse. Ma anche con due furti, sempre in sale slot ma durante l’orario di chiusura, uno nella notte tra domenica 14 e lunedì 15 aprile a Bosnasco, l’altro tra venerdì 23 e sabato 24 febbraio a Stradella.