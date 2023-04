Ragazzo ferito "Ho resistito a una rapina"

Un passante lo ha visto sanguinare e ha chiamato subito i soccorsi. Un giovane, di 20 anni, è stato trovato ferito in piazza del Lino, poco prima delle 22.30 di lunedì. Ha riferito di essere stato aggredito da 5 ragazzi, forse anche minorenni, che lo avrebbero accerchiato per rapinargli lo smartphone. Ha raccontato di non essersi però fatto intimorire, cercando anzi di resistere, senza consegnare il cellulare, ma gli aggressori avrebbero estratto anche un coltello, colpendolo ripetutamente ma senza riuscire a portargli via il telefonino. La vittima ha riportato lesioni poi risultate per fortuna lievi, per una prognosi di una quindicina di giorni. Ma ferite da taglio, sia all’avambraccio che alla schiena, compatibili con una lama di piccole dimensioni, come quella di un coltellino. Nella piazza, nel pieno centro storico pavese, dalla parte opposta della cupola Arnaboldi rispetto a corso Strada Nuova, sono intervenuti anche i carabinieri della Compagnia di Pavia, che stanno indagando sull’accaduto, vagliando anche la versione dei fatti fornita dalla vittima. Dei presunti aggressori non è stata trovata traccia, fuggiti prima dell’arrivo dei soccorsi e delle forze dell’ordine.S.Z.