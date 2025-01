Ragazzino rapinato all’autostazione. Due minorenni finiscono al Beccaria

Avevano preso in disparte un ragazzino e, sotto la minaccia di un coltello, si erano impossessati del suo giubbotto e del suo cappello. L’aggressione risale al 27 novembre all’autostazione di viale Trieste. L’indagine avviata dagli agenti della Mobile, attraverso le immagini dei sistemi di sorveglianza, ha permesso di risalire all’identità degli autori. Sono stati fermati due minorenni, uno di 17 anni e l’altro di 15, entrambi di nazionalità egiziana. In considerazione della condotta manifestata dai due ragazzi accusati della rapina, e anche di alcuni loro precedenti, la Procura presso il tribunale per i minorenni di Milano ha disposto la misura cautelare in carcere per entrambi. I due giovani sono stati accompagnati all’istituto "Cesare Beccaria" di Milano.