Ragazzina aggredita in centro. Tra i quattro violenti due under 14

VIGEVANO (Pavia)Alcune parole proferite, qualche giorno prima, nei confronti di parenti di uno dei coinvolti. Sarebbe questa la ragione dell’aggressione, avvenuta nel pomeriggio dello scorso 29 marzo nelle immediate vicinanze del parcheggio del supermercato Conad di viale Da Vinci, nel pieno centro di Vigevano, in una delle zone più “calde“ nelle quale si muovono bande di giovanissimi, della quale è rimasta vittima una ragazzina che ha riportato contusioni al volto. Per questo episodio gli agenti del commissariato cittadino hanno segnalato tre ragazze ed un ragazzo, due dei quali non imputabili perché di età inferiore ai 14 anni. A dare l’allarme era stata una ragazza che si era trovata ad assistere alla scena e che ha chiesto subito l’intervento delle forze dell’ordine. Sarebbe stato il ragazzo, secondo i riscontri della polizia, a riferire le circostanze alle amiche e ad istigarle contro la malcapitata. Decisive sono risultate le riprese effettuate con gli smartphones da un gruppo di ragazzi che hanno assistito alla scena e alle numerose testimonianze raccolte sul luogo dell’accaduto. Sempre la polizia ha denunciato un venticinquenne senza fissa dimora per il furto all’interno di un box e, con la complicità di un trentaduenne, pure finito nei guai, anche per quello all’interno di una pizzeria di Vigevano.

Umberto Zanichelli