Raffica di furti in casa, i residenti insorgono: "Vogliamo più controlli"

Ladri al lavoro a Pasqua con colpi a Capralba, almeno quattro e a Rivolta d’Adda, dove però hanno commesso un incredibile errore, filmando loro stessi la targa e l’auto sulla quale viaggiano.

Raffica di furti a Pasqua, nel paese dei fontanili. I cittadini hanno dato notizia di quattro colpi, tre dei quali in paese e uno a Farinate, tutti avvenuti in pieno giorno e in aree residenziali. I soliti ignoti hanno approfittato dell’assenza dei proprietari delle abitazioni, fuori casa perché in vacanza, in gita oppure da parenti, per entrare in azione. Un classico, purtroppo.

E qualcuno ieri ha usato i social network per sfogare la propria, comprensibilissima, amarezza per quanto accaduto, facendo notare la necessità di una maggior sicurezza per i capralbesi e i farinatesi chiamando in causa il sindaco, Damiano Cattaneo, e una Polizia Locale un po’ troppo severa nei confronti dei divieti di sosta ma assente in questi casi."Sono dispiaciuto e amareggiato per quanto accaduto il giorno di Pasqua – ha riferito il sindaco Damiano Cattaneo - ma lo sono anche per la reazione compulsiva di alcuni miei concittadini sui social, pur capendo la rabbia di chi si trova la casa svaligiata".

Storia diversa a Rivolta d’Adda, dove due ladri sono entrati in un cortile privato per un sopralluogo e magari poi mettere a segno un furto, quando si sono accorti dell’occhio meccanico di una telecamera. Uno dei due è andato a prenderla e l’ha portata con sé, ignaro del fatto che l’apparecchio continuasse a trasmettere le immagini. Ha così inquadrato targa e auto sulla quale i due ladri e un complice si sono allontanati. Le immagini sono state consegnate ai carabinieri che adesso stanno attivamente ricercando auto e proprietario.

P.G.R.