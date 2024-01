Raccolta dell’immondizia: rivoluzione nel cuore cittadino

Con l’inizio del nuovo anno sono arrivate importanti novità per la raccolta differenziata in città. Quelle più importanti riguardano la zona del centro storico e piazza Ducale: i passaggi per il ritiro dei rifiuti indifferenziati, ma la variazione era stata annunciata diversi mesi fa, scenderanno da due a uno a settimana, uniformandolo al resto della città. L’esposizione dei rifiuti, per il ritiro “porta a porta“ dovrà avvenire tra le 18.30 e le 19.30, una scelta che ha sorpreso molti ma che è stata assunta per conciliare le esigenze dei residenti con quelle dei negozi e dei numerosi bar e ristoranti del centro. E’ comunque previsto un secondo passaggio alle 22, soprattutto per i locali, ma anche per ritirare i rifiuti di coloro che lavorano fuori città e rientrano più tardi. L’anno appena iniziato dovrebbe poi coincidere con l’attesa apertura della nuova area ecologica di via Ceresio dove saranno stoccati vetro e verde, l’apertura del cantiere è prevista per domani, che avrà come effetto quello di far sparire dalle strade cittadine sia le campane destinate alla raccolta del vetro che i cassonetti per il verde, questi ultimi saranno gli ultimi ad essere rimossi. U.Z.