Raccolta alimentare e di prodotti per la cura personale. Così Caritas e parrocchie aiutano oltre mille famiglie

Sacchetti gialli nei quali riporre un aiuto per chi è in difficoltà. Dalle 9 alle 19 di oggi, in 12 supermercati della città, saranno presenti i volontari della raccolta alimentare, mentre dove i volontari non ci saranno si troverà un carrello in cui la gente potrà depositare i prodotti, che saranno poi raccolti e distribuiti dalla protezione civile. Servono tonno in scatola, biscotti, zucchero, farina, olio, latte, passata di pomodoro, merendine; prodotti per l’infanzia come latte in polvere, pannolini o salviettine, detersivi e prodotti per l’igiene personale. Sono più di mille i nuclei familiari in difficoltà, aiutati dalla Caritas e dalle parrocchie cittadine. Numeri in costante crescita che richiedono una maggiore generosità da parte dei pavesi. Solo due mesi fa, in occasione dell’ultima raccolta, sono state donate oltre 13mila confezioni tra pasta, riso, olio, latte e altri prodotti. M.M.