Proprietari in vacanza. I ladri entrano in casa ma il bottino è magro

Sono tornati dopo cinque giorni di vacanza per Natale, hanno trovato la casa messa a soqquadro dai ladri. Nella serata di mercoledì, i rientrati padroni di casa hanno chiamato i carabinieri, intervenuti in via Pellizza da Volpedo a Voghera con una pattuglia. Forzata la porta d’ingresso, i ladri hanno messo tutte le stanze sottosopra in cerca di qualcosa di prezioso da rubare, trovando però solo un bracciale d’oro, per un bottino dal valore non particolarmente ingente. Forse proprio per questo i ladri si sono accaniti. S.Z.