Prof contro il proprio istituto, deciderà il Tribunale ordinario

Sarà un magistrato del Tribunale ordinario, in funzione di giudice del lavoro, a esprimersi sul caso della docente di un istituto comprensivo di Vigevano che ha presentato ricorso contro la sua stessa scuola e il ministero dell’Università e della Ricerca. Così ha stabilito il Tar, dichiarando inammissibile il ricorso per difetto di giurisdizione. La docente, assunta a tempo indeterminato presso l’istituto vigevanese, aveva presentato ricorso in quanto il dirigente scolastico le aveva negato un congedo straordinario per motivi di studio. In particolare, il congedo richiesto era in relazione a un dottorato di ricerca. Con il ricorso, la docente ha chiesto l’annullamento del provvedimento del dirigente e della nota del Ministero relativa all’inammissibilità della richiesta circa la possibile equipollenza di un corso di dottorato estero con uno italiano per fruire di benefici economici. Il Tar non è entrato nel merito, rimandando la decisione al Tribunale ordinario.

N.P.