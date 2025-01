“Primula rossa“ da quattro anni. Fermato pusher con un coltello

Era ricercato da quasi quattro anni, è stato rintracciato dalla polizia. Un uomo di 37 anni, di nazionalità marocchina, è stato arrestato e portato nel carcere di Vigevano. Nei suoi confronti pendeva un ordine di carcerazione datato 1 febbraio 2021, emesso dalla Procura di Milano a seguito della condanna per numerosi reati, nell’ambito dello spaccio di stupefacenti. Ma risultava irreperibile. Dal Milanese si era evidentemente spostato nel Pavese, dove però è stato rintracciato dalla squadra Mobile diretta dal commissario capo Giovanni Marinetti. "Il risultato operativo - spiega il comunicato stampa diramato ieri dalla Questura - è stato il frutto di una incessante attività info-investigativa, sviluppata senza soluzione di continuità, che ha consentito agli investigatori di stringere il cerchio delle indagini su un appartamento a Certosa di Pavia dove era stata rintracciata un’autovettura in uso al 37enne". Bloccato mentre stava raggiungendo l’auto, è stato anche trovato in possesso di una targa rubata e di un coltello a serramanico e quindi è stato denunciato per ricettazione e porto abusivo di arma.