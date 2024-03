Primo Maggio a teatro. Dal Comune sì al Volta

I sindacati hanno strappato al sindaco Fabrizio Fracassi la disponibilità a tenere la festa del 1° maggio al teatro Volta. È stato il sindaco a convocare a palazzo Mezzabarba Fabio Catalano (Cgil), Giovanni D’Antuono (Cisl) e Carlo Barbieri (Uil) per parlare della mancata concessione dello spazio del rione Scala perché le iniziative, secondo i regolamenti comunali, erano "attività non identificabili con gli indirizzi sociali e culturali fatti propri dall’amministrazione comunale". Ora è stata trovata un’intesa. "Siamo soddisfatti – commentano Cgil, Cisl e Uil – nel confermare alla cittadinanza che le celebrazioni relative a una ricorrenza così importante avverranno a Pavia".

Nei prossimi giorni sarà effettuato un sopralluogo tecnico in vista dell’organizzazione della Festa del lavoro, che dovrebbe prevedere un dibattito al mattino, altre iniziative e un concerto al pomeriggio. Anche Arci aveva chiesto il teatro Volta per proiettare il film Food for profit e anche Arci si è vista negare lo spazio perché "il cine-teatro è destinato a iniziative per famiglie e bambini". Martedì il ministero della Cultura ha riconosciuto alla pellicola la qualifica di film d’essai. "Il 20 e il 21 aprile – fa sapere Arci – ne parleremo con Giulia Innocenzi, una delle autrici, al Circolo impatto zero".