Prevenire le Malattie Infettive Trasmesse da Zecche, ATS Pavia Estende l'Offerta

Offerta più estesa e opportunità di accesso più agevole per la popolazione. Con questi scopi, in collaborazione con la sede pavese dell’Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell’Emilia-Romagna (Izsler) prosegue il progetto di Ats di prevenzione delle malattie infettive trasmesse da zecche. L’aumento delle temperature, infatti, sta favorendo la diffusione di questo parassita la cui puntura, sebbene non sia dolorosa, può provocare infezioni anche gravi come encefalite o Tbe, malattia di Lyme, rickettsiosi, febbre da zecche, tularemia e meningoencefalite. Nel caso ci sia accorga di essere stati punti, soprattutto durante escursioni in zone boschive, bisogna prestare particolare attenzione alla rimozione: la zecca dev’essere tolta al più presto con una pinzetta, conservata in un barattolo e consegnata in un centro di riferimento insieme alla documentazione reperibile sul sito dell’Ats.

"Agire per tempo è fondamentale per prevenire conseguenze debilitanti – spiega Lorella Cecconami (nella foto), direttore generale di Ats Pavia –. È importante raccogliere la zecca subito dopo il morso e consegnarla nei centri di riferimento per l’identificazione: così gli esperti di Ats possano mapparne la diffusione, scoprire quali malattie può trasmettere e dare indicazioni sull’eventuale terapia". M.M.