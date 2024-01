Premio Tällberg-Snf-Eliasson, l’Università accoglie i vincitori

La statunitense Margaret (Meg) Lowman, pioniera mondiale dell’ecologia delle foreste, autrice ed educatrice per il suo innovativo lavoro scientifico per la protezione delle foreste del pianeta, e Andrew Bastawrous, proveniente dal Regno Unito, oftalmologo che ha portato la vista e quindi una vita migliore a più di un milione di persone. Sono loro i vincitori del premio Tällberg-Snf-Eliasson per la leadership globale 2023. Ieri l’Università di Pavia, che ospita un meeting dedicato alla leadership globale, con leader affermati ed emergenti provenienti da moltissimi ambiti e da 25 Paesi, ha reso omaggio ai vincitori durante un evento celebrativo e un ricevimento in aula Volta.

"L’Università, sotto la guida del rettore Francesco Svelto - spiega il presidente di Fondazione Tällberg, Alan Stoga - è il partner perfetto per un’organizzazione globale come la nostra fondazione. Le crisi che si sovrappongono richiedono un nuovo pensiero e nuovi leader. L’Università, costruita su secoli di apprendimento e di studio, condivide chiaramente questa visione del mondo".