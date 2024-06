Agricoltore pavese premiato per l’innovativa tecnica di trapianto del riso

Pavia, 28 giugno 2024 - Pavia tra i protagonisti degli Oscar Green nazionali della Coldiretti: al giovane risicoltore di Mede, Giuseppe Zafferoni Masinari è andato un riconoscimento nella categoria “Impresa digitale” del premio all’innovazione in agricoltura promosso da Coldiretti Giovani Impresa. “Il 27enne – spiega Coldiretti Pavia – si è aggiudicato un riconoscimento nella categoria “Impresa digitale”. Nelle sue risaie in Lomellina, grazie a una tecnica antica rivisitata in chiave moderna e combinata con l'agricoltura di precisione, Giuseppe riesce a risparmiare fino al 60% di acqua. Si tratta del cosiddetto trapianto meccanico: le piantine di riso vengono coltivate inizialmente in vivaio e poi trasferite in campagna, quando raggiungono un'altezza di circa una spanna. Il trapianto nel fango della risaia avviene tramite una macchina sviluppata con ingegneri indiani specializzati. Questo metodo consente di risparmiare il 40% d'acqua rispetto alle tecniche tradizionali di semina in acqua o a secco, poiché il trapianto avviene più tardi nella stagione”. Una volta conclusa la fase di trapianto la crescita del riso viene costantemente monitorata grazie a strumenti tecnologici di precisione come droni e sensori hi-tech, che rilevano anche il fabbisogno idrico delle piante, per garantire una crescita migliore e ottimizzare al tempo stesso l’utilizzo dell’acqua. “Per me questo riconoscimento è una grande occasione – commenta l’imprenditore agricolo pavese – per far conoscere il mio progetto a sempre più persone in tutta Italia”.