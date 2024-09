Prelibatezze della cucina di tutta Europa

Da oggi a domenica piazza Duomo e piazza Aldo Moro ospiteranno 75 stand gastronomici che presenteranno prelibatezze culinarie, tradizioni e prodotti di artigianato provenienti da tutta Europa anche da Paesi oltre oceano. Lo street food in piazza Duomo ospiterà alcune specialità delle cucine europee come Spagna e Grecia, Romania e Serbia e addirittura dell’ Argentina e del Messico. Gradite conferme, visto il successo del format 2023, come la paella spagnola e l’asado argentino, ma anche alcune novità tra cui gli stand dedicati ai prodotti tipici del mar Baltico.