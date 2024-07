"Prego, il biglietto". Capotreno aggredito

GIUSSAGO (Pavia)

Ha concluso il turno di lavoro non alla stazione ferroviaria di destinazione ma in ospedale. Perché, mentre controllava i biglietti dei viaggiatori, è stato aggredito da un giovane privo del ticket. Il capotreno, 40 anni, non ha riportato conseguenze fisiche particolarmente gravi, solo qualche contusione giudicata guaribile in cinque giorni.

Ma quello che è successo nella serata di mercoledì su un convoglio Trenord della tratta tra Pavia e Milano Bovisa riporta l’attenzione, come purtroppo accade ciclicamente, sulla sicurezza a bordo dei treni sia per i lavoratori, come in questo caso, sia per i viaggiatori rapinati sui vagoni in orari non di punta. Erano da poco passate le 19.30 quando il treno partito poco prima da Pavia in direzione Milano si è fermato alla Stazione di Certosa, nel territorio comunale di Giussago. Sul posto sono stati chiamati a intervenire i soccorsi sanitari di Areu con un’ambulanza in codice giallo e i carabinieri di Certosa, della Compagnia di Pavia.

Il ferito è stato trasportato in codice verde al Pronto soccorso del San Matteo. Nel frattempo i militari hanno identificato il presunto responsabile dell’aggressione, un 24enne di marocchino irregolare sul territorio nazionale che, al termine degli accertamenti, è stato denunciato a piede libero. In base alla prima ricostruzione dell’accaduto, il giovane ha appunto reagito con violenza alla richiesta del biglietto, di cui era sprovvisto.

S.Z.