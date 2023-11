Portalbera, ladri in casa: i proprietari al rientro rischiano l'incontro ravvicinato

Portalbera (Pavia), 14 novembre 2023 - Al rientro a casa hanno trovato il vetro di una finestra rotto e tutte le stanze a soqquadro. E forse hanno anche rischiato per poco il sempre pericoloso incontro ravvicinato con i ladri.

I padroni di casa, una coppia di coniugi, erano stati fuori per delle commissioni solo un'ora circa, tra le 17.30 e le 18.30 di ieri, lunedì 13 novembre. Hanno chiamato i carabinieri, intervenuti per il sopralluogo nell'abitazione, in via Ticino a Portalbera. All'arrivo dei militari non c'era però più traccia dei malviventi, riusciti a dileguarsi dopo essere fuggiti, forse disturbati proprio dal rientro dei padroni di casa.

Hanno lasciato tutte le stanze messe a soqquadro, alla ricerca di qualcosa di prezioso da rubare. Avrebbero però portato via solo alcuni oggetti di bigiotteria, di scarso valore, senza trovare altra refurtiva più pregiata come gioielli d'oro o contanti, forse proprio perché interrotti nella loro azione criminale dalle ignare vittime rientrate nell'abitazione dopo una breve assenza.

Il sospetto è proprio quello che mentre i padroni di casa rientravano dalla porta, i ladri siano frettolosamente fuggiti dalla stessa finestra rotta per entrare nella casa. Ladri dunque che, vistisi scoperti, hanno desistito senza tramutare il furto in rapina.