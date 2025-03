Ponte sul Po di Bressana Bottarone: previsti disagi per quattro mesi

Pavia, 5 marzo 2025 - Le modalità delle limitazioni al transito devono ancora essere definite, con gli enti locali impegnati per cercare di limitare i disagi. Avranno infatti inevitabili e pesanti ripercussioni sulla viabilità, sia ferroviaria che stradale, i lavori programmati per la prossima estate da Rfi sul ponte sul Po di Bressana Bottarone, oggetto della riunione del Tavolo interistituzionale della viabilità provinciale che si è tenuta oggi, mercoledì 5 marzo, in Prefettura.

"I lavori sull'impalcato ferroviario - spiega la nota della Prefettura di Pavia - finanziati con fondi Pnrr, sono finalizzati a garantire la velocizzazione della linea Milano-Genova ed in parte già in corso nelle ore notturne. Diverse e variegate le misure necessarie per preordinare un sostenibile quadro d'insieme per la circolazione ferroviaria e stradale, a fronte delle interruzioni e delle rimodulazioni della circolazione, su gomma e su rotaia, sul ponte promiscuo, illustrate da Rfi in sede di incontro e che il Prefetto e le autorità presenti si sono riservati di approfondire a brevissimo termine".

All'incontro, presieduto dal prefetto di Pavia Francesca De Carlini, hanno infatti partecipato il commissario straordinario di Rfi per l'opera Chiara De Gregorio, il presidente della Provincia di Pavia Giovanni Palli e i sindaci dei Comuni di Bastida Pancarana, Bressana Bottarone e Cava Manara, oltre al questore, al comandante della Polstrada, al comandante provinciale dei carabinieri e a rappresentanti dei vigili del fuoco, dell'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu), dell'Anas e delle società delle autostrade A7 Milano Serravalle e Itp A21.

Rfi ha dunque illustrato le previsioni ("con diverse declinazioni che il prefetto da chiesto di conoscere nel dettaglio" precisa la nota della Prefettura), per un lungo periodo di 4 mesi, dall'1 giugno al 28 settembre, sulla tratta Pavia-Voghera e Voghera-Pavia, di "circolazione a binari alternati e, in limitati periodi temporali, anche la sospensione della linea, in relazione alla quale sarà necessaria l'attivazione di servizi sostitutivi con autobus, in entrambe le direzioni".

Ma, oltre alle ripercussioni sul traffico ferroviario, ricordando che la tratta Pavia-Voghera fa parte del tragitto da Milano verso Genova e la riviera ligure, molto utilizzata nel periodo estivo, quel che più preoccupa a livello di viabilità locale è la limitazione al transito stradale. "L'intervento sul ponte di Bressana - conferma la nota della Prefettura - riguarderà anche la circolazione stradale, con transito dei veicoli su un'unica corsia, con modalità che verranno a breve definite con l'ausilio e il supporto di uno studio sui flussi di traffico che Rfi produrrà entro il 15 marzo, per la verifica delle soluzioni più sostenibili e meno impattanti per la circolazione". I dettagli verranno dunque resi noti nella seconda metà di marzo.

"Il Prefetto - conclude il comunicato diramato da Palazzo Malaspina - nel prendere atto del massimo sforzo di Rfi e della Provincia, nelle rispettive interlocuzioni che riguardano il progetto definitivo e lo studio sui flussi veicolari, ha ringraziato i gestori autostradali e tutti i presenti, in prima linea nella concretizzazione della viabilità alternativa per le tratte di competenza, per il supporto nel comune impegno volto alla programmazione di un'adeguata viabilità alternativa per circoscrivere al massimo i disagi per gli utenti, in una cornice di sicurezza".