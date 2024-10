Incubo pronto soccorso a Pavia. “Polizia anche di notte”

Pavia, 23 ottobre 2024 – “Serve un posto di polizia operativo 24 ore su 24”. A chiederlo ufficialmente sono le organizzazioni sindacali che si occupano del settore sanitario. Ieri hanno avuto un incontro con i vertici del San Matteo e hanno nuovamente messo sul tavolo la richiesta. “L’argomento non era all’ordine del giorno - ha detto Marco Grignani della Uil - e il posto di Ps non è di competenza del San Matteo, spetta al prefetto e al questore istituire il presidio anche nelle ore notturne. Il policlinico quello che poteva fare lo ha fatto. Ci sono le guardie giurate e una sarà in servizio al pronto soccorso anche la notte. Avrà una funzione deterrente”.

La necessità di avere un agente in servizio anche dopo le 20 è tornata d’attualità dopo l’aggressione che nella notte tra domenica e lunedì hanno subito un medico e un infermiere. A prendersela con gli operatori sanitari, che hanno rimediato una prognosi di 15 giorni, è stato un ragazzo di 21 anni arrivato al San Matteo in preda a una crisi di nervi. Salvato da un gesto estremo dagli agenti di polizia, il giovane è stato accompagnato al San Matteo per essere curato. Un momento d’incertezza da parte del personale ha fatto saltare nuovamente i nervi al giovane che si è avventato contro il medico dandogli un calcio, un infermiere è intervenuto ed è stato preso a pugni. Non solo, quando è arrivata la madre del 21enne pure lei non ha risparmiato grida e insulti agli operatori sanitari fino a morsicare e a graffiare un infermiere.

"Gli operatori sanitari devono essere messi nelle condizioni di andare a lavorare in sicurezza - ha proseguito Grignani -. Non possono essere picchiati come accaduto in questo caso o insultati perché i tempi d’attesa sono troppo lunghi come accade di frequente. Non si capisce per quale motivo il San Matteo, che catalizza l’utenza di una gran parte della provincia e del sud Milano, non debba avere un posto di Ps aperto 24 ore su 24. Anche a causa delle aggressioni, gli operatori sanitari compiono altre scelte e lasciano il pronto soccorso”.

L’anno scorso sono stati aperti posti di polizia negli ospedali di Voghera e Vigevano, con guardie giurate per 12 ore, dalle 20 alle 8. Il San Matteo può contare sulla presenza degli agenti dalle 8 alle 20 e servizi di guardia privata h.24.