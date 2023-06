Polizia locale di Cremona, 130 violazioni smaltimento rifiuti, 90 multe elevate

Per contrastare l’abbandono dei rifiuti dove non è né previsto né tantomeno consentito, gli agenti della Polizia locale di Cremona utilizzano telecamere ad alta tecnologia con la collaborazione del gestore del servizio Linea Gestioni, i cui addetti operano quotidianamente sul territorio identificando e documentando le situazioni illegittime. Nel corso del 2023 le attività di controllo hanno permesso di rilevare 130 violazioni delle norme sullo smaltimento dei rifiuti urbani e abbandono di rifiuti per cui è stato possibile identificare il trasgressore. Le violazioni sono al vaglio della Polizia locale che ha già elevato 90 multe fino a 450 euro, oltre ad aver recuperato le spese sostenute per la rimozione dei rifiuti e il ripristino del decoro.

P.G.R.