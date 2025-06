“Siamo a rischio burnout”: la Polizia locale di Pavia lancia un grido d'allarme

Pavia, 2 giugno 2025 – “Siamo a rischio burnout”. A lanciare l’allarme è la segreteria provinciale della Uil Fpl che attraverso il coordinatore Giovanni Latiano denuncia disagi psicofisici per gli operatori di Polizia locale. Il burnout è un'alterazione dello stato di benessere che si verifica quando una persona è sottoposta a uno stress lavorativo cronico e persistente. A causarlo, tra i vari fattori c’è un carico di lavoro eccessivo. Ed è proprio quello che hanno denunciato gli agenti nell’ultima assemblea che si è tenuta al comando di viale Resistenza a Pavia.

“Nonostante gli annunci dell'amministrazione comunale di nuove assunzioni – ha detto Giovanni Latino il coordinatore territoriale della polizia locale per la segreteria Uil Fpl - registriamo, ancora, un numero insufficiente di operatori, costretti a turni massacranti e a lavoro straordinario. Uno straordinario che diventa ordinario”.

A peggiorare la difficile situazione che vivono gli agenti sarebbe arrivata anche l’ “operazione primavera” scattata il 16 aprile e messo a punto dalla prefettura insieme al Comune e alle forze di polizia, per garantire maggiore presenza, prevenzione e controllo nelle aree più delicate del capoluogo. Il progetto prevede agenti a piedi in servizio dalle 15 alle 18 e controlli serali in auto dalle 22 alle 2 nelle zone a più alta frequentazione spesso teatro di episodi di degrado, abuso di alcol, spaccio e disturbo alla quiete pubblica come strada Nuova, piazza della Vittoria, piazza del Lino, via Siro Comi, Ponte Coperto, piazza della Stazione, Autostazione e zona limitrofe e Minerva. “Siamo pronti per un'azione dimostrativa se non si riceve un riscontro puntuale e decisivo da parte dell'amministrazione comunale” ha concluso Latiano.