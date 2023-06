Poche date e in ritardo L’Estate in Castello 2023 scatterà solo a fine agosto

di Umberto Zanichelli

Un altro passo indietro. Saranno soltanto cinque, concentrate tra la fine di agosto e l’inizio di settembre, le date che compongono il cartellone dei concerti ospitati dal Castello di Vigevano. Già l’estate 2022 era stata di livello ben inferiore a quella dell’anno prima ed il trend non sembra essere cambiato. Per la stagione alle porte i concerti fissati sono quelli di Shade, che prova a cantare a Vigevano dopo che la performance precedente era saltata, Gaia e di un big dell’ultimo festival di Sanremo che viene mantenuto “top secret“ perché la trattativa non è ancora conclusa.

Prevista poi una serata con il comico Leonardo Manera, oltre a quella che vedrà protagonista una “cover band“ di alto profilo ma che per il momento resta ignota. L’ “Estate in Castello 2023“ rischia seriamente di restare tutta qui. Si inizierà il 30 agosto per finire il 3 settembre sul palco che verrà come sempre allestito ai piedi della Torre del Bramante. Un quadro generale che ha sollevato da più parti accese polemiche che hanno messo al centro del mirino la tempistica con la quale l’amministrazione comunale ha avviato l’operazione.

La prima gara per l’assegnazione dell’organizzazione degli eventi era andata deserta e così l’esecutivo ha deciso di procedere ad una trattativa privata. Il tutto alla massima velocità per provare ad “agganciare“ ancora qualche nome di richiamo, visto che già nei primi mesi dell’anno i cartelloni dei “big“ erano al completo e, addirittura, c’è anche chi sta programmando l’estate 2024.

Il sindaco Andrea Ceffa si dichiara comunque soddisfatto perché trovare un organizzatore non era così scontato. "Per i prossimi anni – spiega – l’orientamento è quello di muoversi già a partire da settembre con una gara, per la quale dovremo ancora definire il contributo, impegni l’organizzatore per un triennio. In questo modo potremo mantenere la nostra manifestazione sugli standard di alto livello che hanno contraddistinto la sua storia". Quest’anno si inizia il 30 agosto con la “cover band“ con ingresso gratuito; il 31 ecco il big sanremese di cui si conoscerà il nome non prima di un mese. Il 1° settembre tocca a Shade, il 2 a Gaia, il 3 a Manera. Le prevendite non sono ancora partite. I prezzi per gli eventi, assicura il sindaco, saranno popolari, compresi tra i 20 ed i 30 euro.