Più società di capitale: "Qui economia in salute"

"Le luci, che indicano il Pil: sul territorio, anche a Pavia, sono di straordinaria intensità". È La suggestiva immagine usata per rappresentare l’economia pavese da Giulio Tremonti nel suo intervento di ieri pomeriggio alla ventesima edizione della Giornata dell’economia, annuale occasione per la presentazione del Rapporto dell’economia provinciale, l’ultimo nella Camera di commercio di Pavia. L’appuntamento è stato aperto dal commissario straordinario dell’ente camerale pavese, Giovanni Merlino, che non ha potuto non ricordare che "il prossimo 18 novembre la Camera di commercio di Pavia, dopo 239 anni di attività, verrà ufficialmente soppressa", auspicando "che il nuovo ente accorpato (con Cremona e Mantova, ndr) possa continuare a svolgere quel ruolo fondamentale per l’economia locale di motore di sviluppo per il territorio pavese".

Paolo Cortese, del Centro studi delle Camere di commercio Guglielmo Tagliacarne, è entrato nel dettaglio dei molti numeri forniti dal Rapporto, partendo dal quadro internazionale e dalla congiuntura italiana per arrivare al dettaglio locale dell’anagrafe delle imprese: "Le imprese attive nel 2023 nella provincia di Pavia sono 39.750 (-0,2% rispetto al 2022), incidendo per quasi il 5% sul totale della Lombardia, per il 3% sul Nord-Ovest e per lo 0,8% sul dato nazionale. Rispetto alla regione, Pavia risulta rilevante per quanto concerne il settore dell’agricoltura, incidendo per il 14%, seguito dal settore delle costruzioni e dai servizi di alloggio e ristorazione". "Nei primi sei mesi del 2024 – prosegue il Rapporto – le imprese attive della provincia di Pavia sono numericamente stazionarie. In questo contesto, continua la crescita delle società di capitale della provincia (+2,3% a giugno 2024 rispetto a dicembre 2023). Nel periodo, a Pavia perdura la flessione in agricoltura, nel manifatturiero, nel commercio e nei trasporti, di contro cresce negli altri settori terziari, soprattutto se innovativi". Per quel che riguarda il commercio estero: "Nel primo trimestre 2024, Pavia mostra un incremento delle importazioni del +9% e delle esportazioni del +0,5%". Dato positivo quello delle presenze turistiche, a Pavia cresciute nel 2023 del +12,1%.