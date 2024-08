Piscina da ristrutturare. Finalmente i lavori al via

Partirà a breve la ristrutturazione della piscina comunale di Mortara, attesa ormai da tempo. L’opera, del valore di 382mila euro, è stata finanziata per 306mila euro dalla Regione e per la restante parte dal Comune guidato dal sindaco Ettore Gerosa (nella foto). Gli interventi riguarderanno in via principale l’efficientamento energetico dell’impianto sportivo.

È prevista l’installazione di una nuova caldaia e di un cogeneratore per produrre l’energia elettrica necessaria a far funzionare la caldaia stessa. Proprio il risparmio energetico rappresenta l’obiettivo principale dell’operazione e in quest’ottica nella parte coperta della struttura verrà posizionato un telo isotermico, che coprirà le due vasche e avrà come scopo quello di evitare la dispersione del calore.

Questi interventi avranno importanti riflessi sul risparmio complessivo di spesa, che è stato calcolato in poco meno di 39mila euro annui. Tra qualche settimana – alle porte dell’autunno, quando il nuoto nella vasca all’aperto finirà e si guarderà soprattutto all’attività al coperto, che scatterà più o meno in corrispondenza con l’avvio dell’anno scolastico – si procederà ad altri interventi che riguarderanno in particolare l’area delle docce e quella degli spogliatoi[/DATA], questa volta previsti da AsMortara, che ha in gestione gli impianti comunali della seconda città della Lomellina.

U.Z.