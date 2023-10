Pesta i genitori, allontanato da casa

Insulti e botte ai genitori perché voleva soldi per droga e alcol: mandato via da casa. Da anni tiranneggiava i suoi parenti. In preda alla droga, prigioniero dell’alcol, l’uomo era diventato violento e spesso, se i suoi genitori non gli davano i soldi richiesti per poter acquistare droga aggrediva verbalmente madre e padre e, a volte, passava dalle minacce ai fatti. I due genitori, stanchi di sopportare soprusi, ma anche impauriti per una escalation messa in atto dal figlio dagli inizi di quest’anno, si sono rivolti ai carabinieri raccontando quel che in casa succedeva. Dopo una breve indagine, domenica mattina i militari hanno notificato al figlio violento la misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai genitori. Pgr