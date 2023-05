Perseguita la ex Finisce ai domiciliari

Non poteva avvicinarsi alla ex. Lui trasgredisce, lei avverte la polizia e il giudice lo fa arrestare. E’ l’epilogo di una vicenda che prosegue da mesi, con una donna che non riesce a togliersi di torno l’ex fidanzato e un giudice che, vista l’inutilità di provvedimenti alternativi, lo fa arrestare. Tutto è cominciato mesi fa quando una donna si è presentata in commissariato per denunciare che l’ex la perseguitava, pedinava, cercava di incontrarla e la molestava. Il giudice aveva imposto a un 48enne cremasco, di non avvicinarsi alla sua ex. Tuttavia l’uomo nei giorni scorsi non ha ottemperato all’ordine del magistrato, facendosi trovare sotto casa della donna, la quale ha chiamato il 112 per denunciare quanto stava accadendo. A un’ultima chiamata una pattuglia è arrivata sotto casa della donna, ma il 48enne aveva fatto in tempo ad allontanarsi. Gli agenti hanno fatto rapporto al magistrato il quale ha ordinato l’arresto del persecutore, concedendogli però i domiciliari. P.G.R.