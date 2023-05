Perquisita l’abitazione di due “fratellini“ Oltre un chilo di hashish

Perquisizione in casa a Crema per due fratelli minorenni da parte dei carabinieri. Uno dei due tenta di scappare inseguito da un militare che riesce a prenderlo e a recuperare un sacchetto con 20 grammi di hashish e la carta d’identità di una persona che ne aveva denunciato lo smarrimento, gettato dal fuggitivo. Lo riporta in casa dove i commilitoni nel frattempo trovano 1.250 grammi di hashish e il necessario per confezionare le dosi. Inoltre ci sono 150 euro. I due minori vengono portati in caserma e lì denunciati per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti, resistenza a pubblico ufficiale e ricettazione della carta d’identità. Quindi i carabinieri li hanno affidati al padre, che era già al corrente dei guai in corso avendo assistito alla perquisizione.

