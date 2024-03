Perde il controllo dell’auto in corso Novara. E causa l’impatto tra due veicoli in sosta

Un attimo di disattenzione o più probabilmente un colpo di sonno. Potrebbe essere questa la causa dell’incidente avvenuto l’altra notte lungo corso Novara, una delle principali via di accesso alla città. La conducente, rimasta illesa, è finita con la propria auto contro un veicolo regolarmente parcheggiato a lato della carreggiata che, per effetto dell’impatto, è andato a collidere con una terza macchina.

Se la guidatrice non ha riportato conseguenze, i danni ai mezzi coinvolti nel sinistro sono stati ingenti. L’episodio è avvenuto intorno alle 3, quando i residenti sono stati svegliati di soprassalto dal fortissimo rumore provocato dall’impatto. Sul posto è intervenuta una pattuglia dei carabinieri. Saranno i militari a stabilire con esattezza cosa sia accaduto in quegli attimi e quale sia stata la causa del sinistro. La zona dove si è verificato l’incidente non è nuova ad accadimenti del genere: a metà febbraio un ventiduenne, al volante della propria auto, era finito contro un mezzo parcheggiato che a sua volta ne aveva danneggiato un terzo.

Per il ripetersi di questo genere di incidenti, che solo per un puro caso non hanno provocato conseguenze anche alle persone, i residenti hanno chiesto all’Amministrazione comunale di adottare ulteriori misure di sicurezza. Già esistono in quella zona dissuasori di velocità ma in punti lontani, che funzionano da deterrenti per gli automobilisti facendo ridurre in modo sensibile la velocità dei mezzi e anche le eventuali conseguenze di possibili impatti.

U.Z.